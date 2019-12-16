Директоров школ оштрафовали за отсутствие рабочих тетрадей

Руководители двух школ Севастополя оштрафованы судом за то, что родителям пришлось за свои деньги покупать рабочие тетради ученикам.

Прокуратура Гагаринского района провела проверку исполнения общеобразовательными учреждениями законодательства об образовании. Установлено, что руководители школ №29 и №34 утвердили рабочие программы для учащихся, которыми предусмотрено обучение по учебно-методическому комплекту, который включает и рабочую тетрадь. Однако библиотеки образовательных учреждений не обеспечены ими. Родителям учеников пришлось приобретать рабочие тетради за свои деньги.

Прокуратура района в отношении директоров общеобразовательных учреждений возбудила два дела об административном правонарушении и передала их в суд.

Мировой судья судебного участка №9 Гагаринского судебного района оштрафовал на 10 тысяч рублей директора ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №29 им.Калашникова» и директора ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34 им.Александра Шостака» за нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций.