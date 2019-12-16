Черные археологи заплатят штраф за найденные монеты

Для пополнения личных коллекций старинных монет мужчины вступили в преступный сговор и в апреле 2019 года в окрестностях одного из сел Балаклавского района с использованием металлоискателя и лопаты отыскали средневековые монеты.

Среди найденного — монета Золотой Орды — Пул чекана Крыма, период возникновения которой датируется 1313-1341 годами, монета Крымского ханства — Акче чекана Бахчисарая 18 века, монета Золотой Орды — Анонимный Пул чекана Крыма, период возникновения датируется рубежом 13-14 веков.

Уголовное дело возбуждено и расследовано следственным отделом УФСБ России по Республике Крым.

Подсудимые совершили преступление впервые, признали себя виновными, в содеянном раскаялись.

По итогам судебного следствия суд признал мужчин виновными в незаконном поиске и изъятии археологических предметов из мест залегания в земле, проводимых без разрешения (открытого листа), повлекших повреждение культурного слоя, совершенных с использованием специальных технических средств поиска, группой лиц по предварительному сговору (п.п.«а», «в» ч.3 ст.243.2 УК РФ) и назначил каждому наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Найденные монеты по приговору суда подлежат передаче в государственную часть Музейного фонда Российской Федерации.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, сообщила пресс-служба Балаклавского районного суда.