Черные археологи заплатят штраф за найденные монеты
Обвинительным приговором окончено рассмотрение уголовного дела в отношении двух жителей Севастополя, промышлявших незаконными археологическими раскопками.
Для пополнения личных коллекций старинных монет мужчины вступили в преступный сговор и в апреле 2019 года в окрестностях одного из сел Балаклавского района с использованием металлоискателя и лопаты отыскали средневековые монеты.
Среди найденного — монета Золотой Орды — Пул чекана Крыма, период возникновения которой датируется 1313-1341 годами, монета Крымского ханства — Акче чекана Бахчисарая 18 века, монета Золотой Орды — Анонимный Пул чекана Крыма, период возникновения датируется рубежом 13-14 веков.
Уголовное дело возбуждено и расследовано следственным отделом УФСБ России по Республике Крым.
Подсудимые совершили преступление впервые, признали себя виновными, в содеянном раскаялись.
По итогам судебного следствия суд признал мужчин виновными в незаконном поиске и изъятии археологических предметов из мест залегания в земле, проводимых без разрешения (открытого листа), повлекших повреждение культурного слоя, совершенных с использованием специальных технических средств поиска, группой лиц по предварительному сговору (п.п.«а», «в» ч.3 ст.243.2 УК РФ) и назначил каждому наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
Найденные монеты по приговору суда подлежат передаче в государственную часть Музейного фонда Российской Федерации.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, сообщила пресс-служба Балаклавского районного суда.