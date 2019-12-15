В Южной бухте затонул плавдок с подводной лодкой

В ночь на 15 декабря в Южной бухте Севастополя затонул плавдок ПД-16, в котором находилась списанная и выведенная из состава флота подводная лодка Б-380 «Святой Георгий».

По оценке специалистов, затопление произошло из-за технического состояния дока, эксплуатация и ремонт которого были невозможны.

В пресс-службе 13-го судоремонтного завода уточнили, что в настоящее время док ПД-16 не принадлежит ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России. Работы специалистами завода на этих объектах не велись.

В настоящее время над поверхностью воды остается только четверть надводной части дока, лодка остается внутри дока, она всплыла и перевернулась на бок. В районе происшествия ведут работы вспомогательные суда Черноморского флота.

Информации о пострадавших нет.

Справка

СПД-16 — металлический плавучий док понтонного типа, оснащенный двумя портальными кранами, предназначен для докового ремонта судов водоизмещением до пяти тысяч тонн.

Он был заложен в 1938 году на Николаевском судостроительном заводе. После спуска на воду в 39-м док достраивался на Севастопольском морском заводе.

Принят в состав ВМФ в 22 июля 1941 года, 9 ноября переведен в Поти. За годы боевых действий на Черном море в доке были проведены ремонты на 189 боевых кораблях, подводных лодках и вспомогательных судах.

По окончанию войны плавдок вернули в Севастополь. С 10 сентября 1945 года он стоит в Южной бухте у причала №69.

В доке с 1992 года в ремонте стояла подводная лодка Б-380 «Горьковский комсомолец». В 2000 году правительство РФ приняло решение о проведении ее капитального ремонта. В 2008 году лодку было предложено переименовать в «Святой князь Георгий». Но потом ремонт был прекращен, лодка списана. 29 апреля 2016 года объявлен на нее утилизационный тендер от Минобороны РФ.