Севэлектроавтотранс задолжал за троллейбусы

Речь идет о техническом решении вопроса обеспечения сублизинговых платежей по лизинговым контрактам на приобретение троллейбусов.

— У нас с 2017-го по 2018 год сложилась задолженность ГУП «Севэлектротранс» по лизингу перед бюджетом. То есть по контракту ГУП должно было платить сублизинговые платежи, но не платит. Цена вопроса — 1,3 млрд рублей, — пояснил ситуацию директор Департамента финансов Владимир Штоп.

По его словам, в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры деньги есть, и после принятия постановления правительства они будут перечислены в виде субсидии предприятию. В свою очередь, ГУП «Севэлектротранс» вернет эти деньги в бюджет.

По словам В.Штопа, это будет одним из вариантов финансового оздоровления предприятия.

— Нас часто обвиняют, что мы ведем это предприятие к банкротству. Если не сделать эту процедуру, у Севэлектроавтотранса накапливается кредиторская задолженность, — поддержал принятие соответствующего постановления заместитель губернатора Владимир Базаров.

Осталось не понятно, почему эти долги предприятия Департамент транспорта не закрыл в 2017-м и в 2018 году.

Напомним, что Севастополь на протяжении нескольких лет получает троллейбусы от ЗАО «Тролза» (г.Энгельс). Оплатить поставки город обязан за пять лет. Уплата лизинговых платежей гарантируется бюджетом Севастополя.