Из затонувшего плавдока можно сделать музей

Затонувший в Севастополе плавучий док — единственное сохранившееся судно, которое участвовало в обороне города и работало в других портах в годы Великой Отечественной войны. Его можно сделать музейным объектом, где можно было бы рассказывать о судостроении и проводить патриотическое воспитание молодежи.

Такую идею озвучил корреспонденту ТАСС председатель Севастопольского военно-морского собрания Виктор Кот.

Как сообщалось, в ночь на 15 декабря в Южной бухте Севастополя затонул плавучий док ПД-16, в котором находилась списанная и выведенная из состава флота подводная лодка Б-380. Лодка всплыла и находится на плаву. Плавдок и корпус подлодки выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад и подлежат утилизации.

«Мы готовимся к 75-летию Победы. А док — героический защитник Севастополя — утопили. У нас кроме него на Черноморском флоте не сохранилось больше ни одной единицы, которая участвовала в защите Севастополя. Мы готовили обращение к [министру культуры России] Владимиру Мединскому, чтобы музеефицировать объект, поставить под него платформу — но не успели», — рассказал В.Кот.

Он рассказал, что плавучий док ремонтировал корабли в Севастополе до ноября 1941 года. Когда начались усиленные бомбардировки осажденного города было решено перевести его в порт Поти (территория современной Грузии). После войны плавдок возвращен в Севастополь, всего за годы работы в нем отремонтировано около трех тысяч кораблей и судов.

По его мнению, музейный объект был бы интересен не только с точки зрения патриотического воспитания, но и с точки зрения истории судостроения.

«Такой музей бы был востребован. Многие не понимают, как вообще лодка ремонтируется в доке — а тут натурально, тут ничего выдумывать не надо. Еще бы вернуть на башни орудия, которые стояли в годы войны, сделать экспозицию, какие в плавдоке уникальные операции проводили... В канун [юбилея] Победы это было бы правильно», — считает В.Кот.

Ранее сообщалось, что для организации плавучего корабля-музея в Севастополе был выбран корабль «Сметливый». А энтузиасты реставрируют советскую исследовательскую подлодку «Бентос», чтобы организовать музей и в ней.