И подлодку, и плавдок утилизируют

В Южной бухте Севастополя ведутся работы на затонувшем плавдоке и подводной лодке.

В ночь на 15 декабря в Южной бухте Севастополя затонул плавучий док, в котором находилась подводная лодка Б-380. И плавдок, и лодка, от которой по-сути остался один корпус, выведены из состава флота более 10 лет назад.

«С утра мы были на связи с командованием флота — военные сделали все слаженно», — рассказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, работы по ограждению разлива нефтепродуктов оперативно завершены. Корпус лодки уже пришвартован к причальной стенке.

«Судно уже давно не служит флоту. Сейчас ускоренными темпами проведут мероприятия по утилизации. Плавдок также будет поднят и утилизирован. Никакой опасности для жизни людей и экологии этот инцидент не представляет», — заверил М.Развожаев.