В Симферополе школьники попали в больницу, нажевавшись табака

Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю проводится проверка по факту поступления в одну из больниц Симферополя пятерых школьников в возрасте 11-12 лет.

Установлено, что одному из мальчиков стало плохо после того, как вместе с компанией друзей они употребили жевательный табак — снюс. Он почувствовал слабость и головокружение. Остальных школьников доставили в больницу в целях профилактического осмотра. В тот же день все несовершеннолетние были отпущены домой.

В настоящее время в рамках проверки устанавливаются обстоятельства приобретения детьми этого вещества.

Главным следственным управлением в адрес руководства Крыма подготовлены письма о запрете продаж определенного списка веществ на территории республики, ужесточении ответственности за реализацию табачной и алкогольной продукции несовершеннолетним.