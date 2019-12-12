В КФУ выбрали самую красивую студентку

За титул «Мисс КФУ–2019» боролись 15 участниц из восьми структурных подразделений Крымского федерального университета.

Звание самой красивой с отрывом в 13 баллов от ближайшей соперницы получила 19-летняя студентка факультета славянской филологии и журналистики Таврической академии Диана Фурсова, которая в мае этого года уже завоевала титул «Мисс Таврическая академия-2019».

«Я чувствую счастье, радость, самые лучшие эмоции, которые только может испытывать «Мисс Крымский федеральный университет» на данный момент! Для меня участие в конкурсе — это новый опыт, новые знакомства, эмоции и впечатления», — поделилась впечатлениями от победы Д.Фурсова.

Победительница получает право на участие в национальном конкурсе «Краса студенчества России».

Первой «Вице-мисс КФУ-2019» стала студентка факультета географии, геоэкологии и туризма ТА Анастасия Стрельникова. Звание второй «Вице-мисс КФУ» получила студентка факультета славянской филологии и журналистики ТА Карина Квач.

Титул «Мисс соцсети» достался студентке Академии биоресурсов и природопользования Крымского федерального университета Карине Шкабрий, которая получила наибольшее количество голосов в социальных сетях вуза.