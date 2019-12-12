В аэропорту Симферополя установили 12-метровую ёлку

Ёлка в пассажирском терминале Международного аэропорта «Симферополь» — самая высокая в Крыму, среди установленных внутри помещений.

Новогодняя конструкция смонтирована на первом этаже терминала возле стоек регистрации. Ее украшают почти тысяча игрушек и полкилометра гирлянд. Ёлка в аэропорту простоит все новогодние и рождественские праздники.

С 25 декабря у нее начнут работать аниматоры, Дед Мороз и Снегурочка. Юные пассажиры смогут поучаствовать в мини-конкурсах и получить сладкие подарки, сообщила пресс-служба аэропорта.