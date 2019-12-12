Предлагают выбросить ёлки до 25 января

Администрация Ленинского муниципального округа предлагает не затягивать до мая с выносом новогоднего дерева из квартиры, а сделать это до конца января.

В субботу 25 января, с 12.00 до 14.00 на местах проведения ёлочных базаров в Ленинском районе Севастополя пройдет экологическая акция «Ёлки, палки и щепа». Студенты политехнического лицея — участники движения «ЭкоДвиж» при поддержке руководства района соберут выброшенные и непроданные ёлки и отправят их на переработку. С помощью специальных дробилок их измельчат, а потом будут использовать для подстилки и подкормки животным, или в качестве мульчи.

Экоактивисты хотят заложить новую севастопольскую традицию и избавить город от громоздкого мусора.