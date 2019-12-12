Остановку «Ул.Дмитрия Ульянова» временно перенесут

Департамент транспорта Севастополя информирует, что с 14 декабря остановка общественного транспорта «Ул.Дмитрия Ульянова» по направлению в центр будет организована напротив дома №2А по ул.Дмитрия Ульянова.

Необходимость переноса вызвана работами по реконструкции моста через суходол на ул.Пожарова. Это временная мера, обещают транспортники.

Как сообщалось ранее, переход у этой остановки (в районе ул.Шостака) ликвидировали. Чтобы попасть на другую сторону, пешеходам приходится пробираться по перекопаному строителями тротуару до перехода на ул.Дм.Ульянова. Теперь же общественный транспорт будет останавливаться прямо у этого перехода.

Отметим, что новое место остановки не оборудовано заездным карманом, а вторая полоса движения в направлении центра предназначена только для поворота налево. Переход на Дм.Ульянова — один из самых аварийных в Севастополе уже много-много лет. При этом остановка «Ул.Репина» находится совсем рядом — на расстоянии 300 метров от новой остановки, там есть и переход, и светофор.

Думается, что решение департамента приведет к новым пробкам и заторам на этом участке дороги.