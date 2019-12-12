Орехи на Большой Морской отравлены радионуклидами

На Большой Морской начали вырубать 30-летние орехи, которые по мнению дендрологов, больны из-за Чернобыля. На их место высадят белую акацию, липы, клены, катальпы, каркас южный и каштаны.

На наблюдательный совет по реконструкции Большой Морской 11 декабря общественников собрали не для контроля за происходящим, а для констатации факта: на улице началась запланированная вырубка деревьев, которые, по словам авторитетных специалистов, необратимо больны.

Озеленение Большой Морской началось в послевоенный период, в 50-е годы прошлого столетия. Тогда высадили много акаций, гледичий и софор, но к 80-м годам из-за достаточно активного освоения города, замены сетей и неправильного ухода некоторые деревья пришлось заменить. Так, на Большой Морской появилось более 150 грецких орехов. Сейчас этим деревьям более 30 лет, это возраст не критический. Но в рамках реконструкции улицы провели аппаратную диагностику зеленых насаждений и оказалось, что многие деревья находятся в неудовлетворительном состоянии. Дендрологическая комиссия, созданная при правительстве города, в которую входят профессиональные эксперты, на последнем совете приняла решение, что орехи необходимо полностью заменить, и высадить на их место деревья, которые вернут городу южный колорит.

— Орех был высажен в начале 80-х, тогда это была самая дешевая культура для посадки. В питомниках его было много, но орех это та порода, которая накапливает радионуклиды из воздуха. И после Чернобыля тот шлейф, который затронул Севастополь, наши, тогда еще молодые орехи, впитали и накопили, их опавшая листва собиралась на земле, смывалась дождями, сжигалась и фактически попадала в землю и воду. Мы должны освободить город от этого наследия, — сгущала краски Наталья Мильчакова, председатель регионального штаба ОНФ в Севастополе, кандидат биологических наук.

По ее словам, не надо жалеть, что будет произведена замена орехов. Появятся новые красивые деревья.

Н.Мильчакова считает достижением дендрологического совета, что удалось отказаться от посадок хвойных деревьев на Большой Морской.

«Хвойные очень любимы, но они хороши в парках и скверах, на открытых пространствах, а нашу Большую Морскую традиционно будет украшать прежде всего то, что было высажено после войны», — говорит биолог. Единственное, что вызывает беспокойство, — это дальнейший уход за деревьями, который должен производиться за счет городского бюджета.

— Согласно с общими правилами, за сохранность всего, что находится на реконструируемой территории, отвечает исполнитель. После выполнения работ все объекты (и не только деревья) будут переданы соответствующей эксплуатирующей организации. На сегодняшний момент это «Парки и скверы», — доложил на это начальник управления благоустройства Николай Аралин.