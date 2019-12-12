О снюсах будут говорить

Среди крымских подростков растет популярность употребления снюсов. Речь идет о различных видах некурительного табака, появившихся в России с 2004 года. Несмотря на всевозможные запреты, в том числе на законодательном уровне, изделие продолжают распространять среди школьников.

Теперь эта беда дошла и до школ в Крыму. 6 декабря был зафиксирован случай отравления снюсами пятерых подростков.

О фактах распространения снюсов в севастопольских школах рассказывают многие родители. По их словам, нередко сами ученики приносят эти вещества, предлагая их одноклассникам и рассказывая о якобы их безвредности.

О том, что дети употребили снюсы, как правило, становится известно по фактам резкого ухудшения их здоровья, резких приступов тошноты.

Несмотря на распространенность явления, факты употребления снюсов почему-то упорно замалчиваются. Нет обращений родителей и в Роспотребнадзор, где запросу «Севастопольской газеты» определенно удивились.

Несмотря на явную проблему, сведения об этом не предоставляет и Департамент образования и науки.

Между тем заместитель председателя Законодательного собрания Татьяна Лобач поддержала севастопольских активистов в борьбе с возросшей популярностью снюсов. Она же напомнила, что еще в декабре 2015 года были внесены поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», который предусматривал штраф за торговлю снюсом.

Однако с февраля 2016 года этот продукт снова завозят в Россию в качестве жевательного табака, что в свою очередь снимает все ограничения.

В рамках проходившей в Севастополе недели приема граждан лидер фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Севастополя Т.Лобач встретилась с активистами Молодежного совета Инкермана. В результате обсуждения принято решение 18 декабря провести «круглый стол» и обсудить эту острую проблему.