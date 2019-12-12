Ирек Ризаев не боится санкций ВАДА

В скейт-парке в Артбухте 12 декабря произошло знаменательное событие — в гости к ребятам приехал российский BMX-райдер, чемпион России 2019 года, пятый номер в мировом рейтинге, постоянный участник международных соревнований, многократный победитель и призер состязаний по ВМХ-фристайлу Ирек Ризаев.

Без всяких преувеличений, И.Ризаев — звезда мирового уровня, он хорошо известен в мире экстремального спорта, и сейчас находится на сборах в Краснодаре. В Севастополь спортсмен приехал всего на один день вместе со старшим тренером сборной России по BMX-фристайлу Сергеем Высоцкий.

Вдвоем по договоренности с севастопольской федерацией велосипедного спорта они согласились дать для начинающих и уже состоявшихся спортсменов мастер-класс. Среди тех, кто пришел в Артбухту, — известный севастопольский спортсмен Алексей Беспамятный.

— Несмотря на будний день, на встречу с нашим замечательным спортсменом пришли примерно полсотни ребят, — рассказал тренер по велоспорту BMX секции городского центра социальных и спортивных программ Севастополя Вячеслав Цыбезов.

К сожалению, погода (высокая влажность) помешала провести мастер-класс в изначально запланированном формате.

— Учитывая сложность выполнения трюков, треки должны быть абсолютно сухими. А учитывая высочайший класс Ирека, несколько капель на фигуре способны привести к серьезной травме. Этого допустить нельзя, ведь он — первый номер сборной и готовится к предстоящим Олимпийским играм-2020 в Токио, — рассказал В.Цыбезов.

Между тем, отмена обещанного мастер-класса не ослабила интереса юных спортсменов к происходящему, к «звезде» за автографами моментально выстроилась целая очередь. Автографы просили поставить на наклейках, футболках, кепках и даже на велосипедных шлемах. Кто-то уже знал о чемпионских регалиях российского спортсмена, кто-то получив автограф, отходил со словами: «Не знаю, кто это, но, похоже, он очень крутой!»

Корреспонденту «Севастопольской газеты» тоже посчастливилось обзавестись автографом действующего чемпиона России, и, возможно, будущего победителя Олимпийских игр.

Сам И.Ризаев рассказал «Севастопольской газете», что очень рад побывать в Севастополе и удостовериться в популярности его любимого вида спорта.

Что касается своего предстоящего участия в Олимпиаде-2020, то, по его словам, недавнее решение ВАДА никак не повлияло на его собственное желание принять участие в главных мировых состязаниях.

— Я знаю о том, что нам предстоит, возможно, выступать без российского флага и гимна, но в моем случае это не так важно. В мире экстремального спорта всем хорошо известно, что я — российский спортсмен, — пояснил свою позицию чемпион.

Кстати, после раздачи автографов и общей фотографии, ребятам все-таки предложили покататься. Да и разве удержишь их какой-то там влажностью.

Заметим, что размещение велотрека в Артбухте не вызвало одобрение горожан. А теперь выяснилось, что место не удачное не только из-за транспортной ситуации, но и из-за повышенной влажности от моря.