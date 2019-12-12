Эпидемии вирусных заболеваний пока нет

Управление Роспотребнадзора, проводящее еженедельный контроль за заболеваемостью острыми вирусными инфекциями населения сообщает, что в первую неделю декабря на территории полуострова продолжает сохраняться неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ.

На предыдущей неделе (со 2 по 8 декабря) в Республике Крым острыми вирусными инфекциями заболело 5871 человек (показатель на 10 тысяч населения). В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 5,9%.

В Севастополе ОРВИ заболело 1946 человек, что гораздо выше, чем в прошлом году за этот период, тем не менее заболеваемость не достигла эпидемических значений.

Случаев гриппа на полуострове не зафиксировано.