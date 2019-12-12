Дворец «Тессели» отреставрируют

Дворец 19 века, находящийся в Форосском парке, обследуют реставраторы по заказу федерального Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры. Агентство объявило тендер, с победителем которого заключат контракт на 10,6 млн рублей. Как следует из документации, рассматривается вопрос размещения во дворце гостиницы.

В настоящее время утрачены некоторые элементы отделки дворца, в стенах есть трещины, потолки протекают. В интерьерах здания сохранились исторические паркеты, мраморные камины с чугунными топками, изразцовые печи, мраморная лестница с кованым ограждением и дубовыми перилами.