Билеты в Херсонес станут дороже в два раза

Входной билет на территорию стал дороже в два раза: 200 рублей вместо ста. Единый билет — вход на территорию и посещение всех действующих экспозиций и выставок — обойдется посетителям в 500 рублей. Раньше он стоил 350.

Дети до 16 лет на территорию заповедника и на выставки проходят бесплатно. Для студентов и пенсионеров действует скидка 50%.

Вход на территорию Херсонеса для жителей Севастополя остается бесплатным. Для этого в кассе нужно получить специальный билет, предъявив паспорт с местной пропиской или персонифицированную городскую проездную карту.