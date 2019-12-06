Учкуевский бар «Шок» хотят снести

Бар «Шок», что на пляже «Учкуевка», постановлением правительства от 5 декабря, подлежит демонтажу.

Речь идет о капитальном строении, которое в принципе не может находиться на территории пляжа, где разрешены к возведения только нестационарные малые архитектурные формы.

— У нас создана комиссия, в которой участвуют все департаменты, имеющие отношение к градостроительной деятельности.

Бар «Шок», что находится на пляже «Учкуевка», постановленим правительства от 5 декабря, подлежит демонтажу.

Речь идет о капитальном строении, которое в принципе не может находиться на территории пляжа, где разрешены к возведения только нестационарные малые архитектурные формы.

— У нас создана комиссия, в которой участвуют все департаменты, имеющие отношение к градостроительной деятельности. 12 августа эта комиссия приняла решение о сносе данной постройки, оказавшейся самовольной, — сообщил и.о.директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

По его словам, установлено, что обладателем самовольной постройки площадью 4,8 тыс кв. м, является индивидуальный предприниматель, а само здание построено на государственных землях. Правоустанавливающих документов на постройку нет.

Согласно принятому решению, здание бара должно быть демонтировано в течение трех месяцев. В противном случае, ее демонтажем займется горхоз, с последующим предъявлением владельцу затрат к возмещению.