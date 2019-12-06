Участковым врачам будут доплачивать за аренду жилья

В Севастополе расширен перечень медицинских работников, которым компенсируют расходы на жилье. Соответствующее постановление принято на заседании городского правительства 5 декабря.

В перечень специалистов, которым полагаются такие выплаты дополнительно включены врачи-терапевты, участковые, педиатры и врачи общей практики.

Медицинским работникам компенсируют по 20 тысяч рублей в месяц на наем жилья. В целом на эту программу выделено 2,7 млн рублей, говорится в сообщении городского правительства.

В Севастополе действует комплекс мер, направленных на ликвидацию кадрового дефицита в медицине. Врачам особо востребованных специальностей, прибывшим из других субъектов Российской Федерации, единовременно выплачивается миллион рублей, фельдшерам — 500 тысяч рублей. Врачам, впервые приступившим к работе по специальности в государственных медицинских учреждениях города, выплачивается 5000 рублей, среднему медперсоналу — 3 000 рублей. Участковые терапевты, участковые педиатры, врачи общей практики (семейной медицины), врачи выездных бригад скорой медицинской помощи получают региональные доплаты в размере 5000 рублей, фельдшеры скорой медицинской помощи — 3000 рублей, медицинские сестры, состоящие в общепрофильных фельдшерских выездных бригадах скорой медицинской помощи и участковые медицинские сестры — 2500 рублей.