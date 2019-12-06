Торговый центр на 5-м км решено снести
Правительство Севастополя 5 декабря приняло распоряжение о сносе самовольной постройки по ул.Хрусталева, 177-А, которая оказалась действующим четырехэтажным торговым центром.
Как пояснил и.о.директора горхоза Евгений Горлов, речь идет об объекте, который эксплуатируется без каких-либо разрешительных документов.
В соответствии с данными Департамента архитектуры и градостроительства, разрешение было дано на строительство двухэтажного магазина с кафе, общей высотой 9,74 м, без подземных этажей, с площадью застройки 745 кв.м и общей площадью 1376,6 кв.м.
Согласно акту проверки, заявленные параметры были значительно изменены. На месте застройки без соответствующего разрешения вырос торговый центр в четыре этажа, из которых надземных — три, плюс один цокольный этаж. Получилось, что документально не введенный в эксплуатацию объект капитального строительства фактически функционирует как торговый.
По словам Е.Горлова, на объекте также не обеспечены нормы пожаро- и антитеррористической безопасности.
Как объяснил замгубернатора Владимир Базаров, объект продолжает ресурсоснабжаться, как незавершенное строительство. Последнее очень возмутило врио губернатора Михаила Развожаева. К тому же выяснилось, что в связи с первоначально заявленными параметрами госстройнадзор на объекте не осуществлялся.
Застройщику определили срок приведения в соответствие с изначальными параметрами — три месяца, после чего будет произведен демонтаж.
На вопрос о количестве работающих в торговом центре предпринимателей определенного ответа не последовало. Не было ответа и на вопрос, собирал ли кто этих предпринимателей для постановки их в курс дела.
— Коллеги, вот вы выносите вопрос на заседание правительства, а социальные последствия, взаимодействие с правоохранительными органами? Знаете, такое ощущение, что каждый из своего какого-то дупла высунулся и одну свою задачу решает, — попенял М.Развожаев членам правительства.
Он потребовал от подчиненных провести предупредительную и разъяснительную работу с предпринимателями, которые работают в данном торговом центре, встретиться с людьми и остановить эксплуатацию объекта.