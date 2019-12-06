Сделано больше половины новой взлетно-посадочной полосы

Строительство полосы, протяженностью 3,2 км, началось в 2018 году и ведется в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года» (ФЦП).

Новая полоса аэропорта Симферополь возводится на месте старой, построенной еще в 1960 году и выведенной из эксплуатации в начале 2000-х. Строящаяся ВПП будет на 500 метров длиннее и оснащена современным светосигнальным и радиомаячным оборудованием.

Строители полностью демонтировали покрытие старой полосы. Продолжается формирование земляного полотна для придания ВПП оптимального уклона для комфортного взлета и посадки. Для этого на некоторых участках пришлось увеличить толщину земляного полотна до 12 метров. Всего строителям необходимо переместить почти 3,5 млн кубометров грунта. Земляные работы выполнены на 76,3%, полностью они завершены на новом 500-метровом участке удлинения полосы.

На готовую земляную насыпь укладывается и тщательно утрамбовывается несколько слоев щебня и песчано-щебеночной смеси общей толщиной 70 см. Такие слои сформированы уже на 2,55-километровом участке полосы. В общей сложности строителям предстоит уложить более 100 тыс. кубометров щебня.

Верхнее покрытие ВПП будет комбинированным: из асфальта и бетона. Ширина основной — бетонной — части ВПП составит 45 метров, а с заасфальтированными обочинами — 60 метров. Бетонное покрытие полосы формируется в два слоя: верхний - из высокопрочного марочного бетона толщиной 45 см, и нижний — из низкомарочного бетона — 21 см. На финишном монолитном бетонном покрытии строители формируют деформационные швы, которые разделяют полосу на плиты размерами 7,5 на 7,5 метров. Для укладки бетона применяются высокотехнологичные бетоноукладочные комплексы типа Gomaco. Таким образом искусственное покрытие полосы с учетом щебеночного слоя достигает толщины 1,4 метра, что в два с лишним раза больше, чем было на старой ВПП.

Для строительства новой взлетно-посадочной полосы применяются как местные инертные материалы, так и завезенные с материковой части России. Весь материал поступает, сортируется и обрабатывается на производственной площадке, оборудованной на территории аэропорта. Здесь же смонтировано три завода: два цементно-бетонных и один асфальтобетонный. Также на производственной площадке в аэропорту работает специальный комплекс по переработке в стройматериалы искусственного покрытия старой ВПП.

Новую полосу в аэропорту Симферополь оснастят современным аэронавигационным и светосигнальным оборудованием, что позволит принимать самолеты практически в любую погоду. Она будет относиться к одной из высших категорий (ИКАО-IIIA) и рассчитана на прием современных дальнемагистральных воздушных судов типа Boeing 747 и Аirbus А330. Планируется, что после ввода в эксплуатацию новой ВПП для аэропорта Симферополь она станет основной, а действующая — резервной.

Кроме строительства новой взлетно-посадочной полосы, ФЦП развития Крыма предусматривает возведение в аэропорту нового командно-диспетчерского пункта, рулежных дорожек, очистных сооружений, аварийно-спасательной станции и периметрового ограждения с патрульной дорогой, четырьмя КПП, современной системой видеонаблюдения и сигнализации. Также за средства федеральной программы одновременно с терминалом уже построен новый перрон и несколько рулежных дорожек. На строительство всех этих объектов в ФЦП развития Крыма предусмотрено до 2022 года около 15,9 млрд рублей. На данный момент в работах по развитию аэродромной инфраструктуры аэропорта задействовано более 550 человек и 124 единиц строительной техники.

Справка

В настоящее время в Международном аэропорту «Симферополь» эксплуатируется ВПП-2, длиной 3701 метр. Данная полоса построена в 1982 году в рамках подготовки аэродрома в качестве «Западного запасного аэродрома» для посадки космических кораблей «Буран». Согласно классификации ИКАО полоса имеет I категорию.