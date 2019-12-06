Нашлась еще одна участница освобождения Севастополя

Правительству города пришлось увеличить сроки предоставления документов для единоразовой выплаты участникам обороны и освобождения Севастополя, в связи с 75-летием освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

Эту меру соцподдержки в размере 10 тысяч рублей в 2019 году получили 88 ветеранов из других субъектов РФ и 21 севастополец.

Как пояснил и.о.директора департамента соцзащиты Станислав Борисенко, документы на ветеранов из других регионов должны были предоставить до 1 сентября. Однако 22 октября поступил телефонный звонок в адрес департамента соцзащиты о том, что в городе Лесосибирске Красноярского края проживает Клавдия Клементьевна Судакова, 1925 года рождения, которая является участницей освобождения Севастополя.

— Мы связались с Красноярским краем, не предоставившим нам информацию в установленные сроки. Они очень быстро все отработали и к 30 октября прислали нам скан красноармейской книжки, которая подтверждает факт службы К.Судаковой в подразделении, которое освобождало Севастополь. А 19 ноября мы получили полный пакет сканированных документов, — доложил С.Борисенко.

Принятие постановления означает, что К.Судакова получит 10 тысяч рублей до Нового года.