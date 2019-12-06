Логистический комплекс должны построить за три года

Транспортная группа «Совфрахт» в 2020 году в рамках концессионного соглашения с властями приступит к строительству в Севастополе логического комплекса стоимостью 14 млрд рублей.

Об этом сообщил ТАСС в кулуарах форума «Арктика: настоящее и будущее» глава правления ПАО «Совфрахт» Дмитрий Пурим.

Ранее он заявлял, что группа планирует построить в Севастополе логический комплекс площадью около 130 тыс. кв.м за 14 млрд рублей в рамках концессионного соглашения с властями. Предполагалось, что комплекс частично будет задействован для хранения невоенного имущества Минобороны, частично — для коммерческой деятельности. Начать строительство планировалось до конца 2019 года.

«Инвестиционное соглашение подписано. Некоторые работы сделаны: мы находимся в стадии проектирования, геодезии — идут подготовительные работы. Начать заводить технику мы должны во втором квартале 2020 года. На реализацию проекта нам дано три года с сентября 2019 года. По условиям концессионного соглашения за это время мы должны зафрахтировать, построить, сдать в эксплуатацию», — сказал Д.Пурим.

Он уточнил, что концессионер должен на свои средства построить объекты федеральной инфраструктуры в составе комплекса, которые впоследствии будут переданы государству, а также объекты для коммерческой деятельности. Окончательная стоимость строительства станет понятна только после завершения проектирования и других подготовительных работ. Кроме того, будут определены возможности использования коммерческой части.

«Окончательной идеи по использованию коммерческой части пока не сформировалось, по части использования [площадей] Минобороны есть четкое техническое задание. По коммерческой части возможна складская деятельность, деятельность по хранению и продаже нефтепродуктов. Так как есть значительная морская территория, то, когда закончим обследование, будет ясно, возможно ли выращивать устрицы и так далее», — пояснил собеседник агентства.

Девятый международный форум «Арктика: настоящее и будущее» проходит в Санкт-Петербурге 5-7 декабря.

По данным организаторов, в форуме принимают участие около 2,5 тысяч делегатов от 40 регионов России и 20 зарубежных стран. Участники обсудят развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути, сохранение животного мира в Арктике, внедрение цифровых технологий при освоении северных территорий, совершенствование технологий строительства в арктических условиях и другие темы.