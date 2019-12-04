О продвижении русского языка говорили на конференции в Минске

В столице Белоруссии Минске с 21 по 23 ноября прошла IX Международная конференция «Сохранение, поддержка и продвижение русской культуры и языка за рубежом».

Мероприятие проводилось под эгидой Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского центра международного сотрудничества и Дома Москвы в Минске.

На этот раз обсудить вопросы популяризации и развития русского языка собрались представители 20 стран, в том числе России, Белоруссии, Украины, Болгарии, Германии Латвии, Молдовы, США, Литвы, Кыргыстана, Словении, Узбекистана.

Напомним, что самые первые конференции проходили в Севастополе, а с 2014 года, в связи с вхождением Севастополя и Крыма в состав России, мероприятие переместили в Белоруссию, где официально закреплен статус двух языков (русского и белорусского) в качестве государственных.

Столь разумный подход к языковой политике государства мог бы быть примером для соседней Украины, упорно настаивающей на моноязычии и тем самым провоцирующей надуманное внутреннее противостояние.

Впрочем, разговор на конференции шел не только об этом. Обсуждения, которыми были отмечены круглые столы и мастер-классы, касались форм и методик развития языка, с использованием новых технологий.

От Севастополя в конференции принял участие поэт, бард и видный общественный деятель Андрей Соболев, который в последние годы реализует на Донбассе гуманитарный проект «Родство по слову».

— Мы все в разных странах защищаем русский язык, русскую литературу, русскую ментальность. Очень горько, что из-за русского слова сейчас проливается кровь. Одной из таких горячих точек является Донбасс, куда я каждый раз отправляюсь, как человек, отстаивающий русское слово, — рассказал участникам конференции А.Соболев.

На этот раз мероприятие получилось творчески очень разнообразным — участники активно делились опытом, пели песни, участвовали в мастер-классах мастеров народного творчества. Второй год в рамках конференции проводится конкурс чтецов, и на этот раз активное участие в нем приняли молодые актеры из стран Балтии.

Участники форума из США рассказали о всплеске консолидации русскоязычных людей в Америке, которое произошло после событий 2014 года.

В целом, у участников конференции создалось впечатление ренессанса языка во всем мире, с явным ростом интереса к нему среди молодежи.

Главный же итог форума — нужно сохранять старые подходы в продвижении русского языка с активным использованием новых возможностей и технологий.