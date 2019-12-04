Если нет места в детском саду, будут платить компенсацию

Дети, которые были поставлены в очередь для поступления в дошкольное учреждение, но не попали туда из-за отсутствиям мест, получат ежемесячную компенсацию в размере прожиточного минимума для детей. Деньги будут выплачивать одному из родителей.

— Мы видели в пояснительных записках, что компенсационная выплата составляет более 11 тысяч рублей. Конечно, это ощутимая помощь семьям, дети которых не попали в детский сад, хотя стояли в очереди, — подчеркнула председатель комитета заксобрания по образованию, науке, культуре и спорту заксобрания Елена Глотова. — Мы надеемся, что этот законопроект будет принят.

Сколько детей в Севастополе стоят в очереди на получение места в дошкольном учреждении, Е.Глотова затруднилась ответить. Но, по ее словам, очередь очень большая, тысячи человек.

Конституцией каждому маленькому гражданину РФ гарантировано право на получение доступного и бесплатного дошкольного образования. О реализации этого права должны позаботиться родители детей-дошкольников, подав заявление о предоставлении их ребенку места в государственном или муниципальном дошкольном образовательном учреждении.

В Севастополе получить направление в детсад удается не всем родителям из-за нехватки мест в них, особенно в ясельных группах. В результате один из родителей вынужден оставаться с малышом дома, чтобы ухаживать за ним. Положенное по уходу пособие, которое сейчас выплачивают до достижения ребенком трех лет, не заменяет полноценную зарплату, которую бы смог получать родитель, оставшийся дома.

Законопроект о компенсациях будет рассмотрен в Госдуме 5 декабря.