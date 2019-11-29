В диспетчерские службы управляющих компаний можно будет дозвониться

Аварийно-диспетчерские службы управляющих компаний и всех ресурсоснабжающих организаций города должны оперативно обмениваться поступающей к ним от граждан информацией, чтобы эффективно и быстро устранять неисправности.

Такое поручение дал и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов руководителям УК в ходе очередного заседания комиссии по оценке их деятельности, сообщает пресс-служба городского правительства.

«Сейчас прорабатывается соглашение, регламент по межведомственному взаимодействию между УК и коммунальными службами», — объяснил Е.Горлов и дал поручение установить многоканальный телефон, который поможет принимать заявки от жителей незамедлительно.

Диспетчер должен будет не только ответить на поступивший звонок, рассмотреть заявку и выяснить причину повреждений, но и перезвонить заявителю, чтобы подробно сообщить о времени ее устранения.

Заметим, что читатели «Севастопольской газеты» жалуются: до диспетчера дозвониться невозможно, а при личном обращении в управляющих компаниях отказываются принимать заявки, требуя им позвонить.