Туманное прошлое и будущее пруда «Туристский»

О нерешаемой проблеме, связанной с водоемом у села Орлиное, известно с 2016 года, но на постоянные жалобы жителей в Законодательном собрании об утрате пруда решили обратить внимание лишь на прошлой неделе.

Вопрос о водоснабжении дачных участков у села наконец-то вынесли на заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам, по результатам рассмотрения депутаты решили выехать на место и дружно, под прицелами видеокамер ужаснуться очевидному: «Пруда нет!»

Нет водоема, который по чьей-то воле с некоторых пор, изящно поменяв свое изначальное мелиоративное назначение, стал именоваться «Туристский», со всеми вытекающими из этого последствиями для жителей села и расположенного рядом СНТ «Нива».

— Под видом ремонтных работ нам осушили орлиновский водоем, после чего сдали его в аренду ООО «Азбука туризма». Прошло уже больше года, как нам обещали вернуть водоем, но сдвигов никаких нет. Летом мы остались без поливочной воды, обезвожены оказались и все колодцы на 15-метровой глубине. После этого мы проявили гражданскую позицию, обратившись к руководству города и Орлиновского муниципалитета с требованием вернуть водоем и предусмотреть финансирование на его содержание, — рассказал «Севастопольской газете» житель СНТ «Нива» Виктор. Он вместе с другими пришел на долгожданную встречу с депутатами туманным утром 27 ноября.

Осушили и забыли

По словам председателя постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам заксобрания Вячеслава Горелова, причина спуска воды — необходимость ремонта его водовыпуска. Орлиновский муниципалитет за ремонт взяться не смог из-за отсутствия денег, а потом объект и вовсе передали Севприроднадзору.

В.Горелов процитировал обращение жителей, в котором, в частности, говорится, что до октября 2018 года вода из водоема использовалась для полива на участках, на которых нет водопровода. В результате спуска пруда погибли сады и огороды, а затем пересохли и колодцы, которые использовались много лет. Ситуация усугубилась отказом водоканала подвозить воду жителям СНТ «Нива».

— С нашими жизненными проблемами никто не считается! — пытаются они воззвать к власть имущим, предупреждая их о перспективах полной утраты водоема, чего, по их мнению, и добиваются чиновники — утрата водоема, по их мнению, повлечет беспрепятственную застройку территории.

Их аргументы — до настоящего времени работы по ремонту плотины не начаты, зато активно ведутся работы по изменению назначения категории земель. На публичной кадастровой карте пруд и земля вокруг него теперь оказались землями жилищной застройки — улицей Высоцкого!

— Просим вмешаться и восстановить справедливость, конкретно — вернуть назначение земли, ускорить ремонт плотины, наделить органы местного самоуправления полномочиями местного значения с обязательным финансированием, содействовать решению проблемы водоснабжения и водоотведения в селе.

Кто виноват?

Как оказалось, виноватых в спуске водоема нет.

Как пояснил глава внутригородского муниципального образования Орлиновский муниципальный округ Александр Богуш, в 2017 году гидротехнические сооружения и пруд «Туристский» были переданы Орлиновскому МО, но без соответствующего финансирования, необходимого для безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений.

По его словам, в паводковый период была обнаружена фильтрация воды через тело плотины, в результате чего возникала угроза чрезвычайной ситуации. Это зафиксировали технадзор и департамент общественной безопасности, на место неоднократно выезжали комплексные комиссии во главе с директором департамента общественной безопасности Владимиром Татарчуком и даже с тогдашним губернатором Дмитрием Овсянниковым.

— Все всё видели, всё знали, но муниципалитет не является главным распорядителем бюджетных средств. Деньги, которые были выделены на ремонт дамбы, невозможно было получить, — рассказал А.Богуш.

Правда, он так и не смог ответить на вопрос, действительно ли был так необходим полный спуск воды из пруда.

Не имели права!

По словам представителя Севрприроднадзора Юлии Гавриловой, самостоятельно принимать решение о спуске водоема руководство муниципального образования не имело права.

— У них была зафиксирована аварийная ситуация, и они неоднократно заявляли о намерении спустить водный объект, в чем им было категорически отказано Севприроднадзором, поскольку без проекта и необходимых изысканий такого делать нельзя. Мало того, этот водный объект имеет гидравлическую связь с рекой Байдарка, поэтому классифицируется, как водный объект федеральной собственности, — пояснила Ю.Гаврилова.

В июле 2019 года пруд передали подведомственному предприятию ГКУ «Севастопольское лесничество». После этого были выделены финансы на проведение предпроектных обследований и заключен контракт на проектирование с севастопольской организацией «Военморпроект». Тот вынес заключение о необходимости проведения капремонта отдельных частей гидротехнического сооружения. В настоящее время проект разработан и находится в экспертизе.

— Мы понимаем, что эти работы нужно выполнить до начала весеннего паводкового периода. Сейчас будут приняты экстренные меры по ремонту ГТС. Впоследствии будем очень серьезно обращать внимание на этот водный объект, потому что ни один год придется восстанавливать здесь эту систему, — обнадежила Ю.Гаврилова.

Она также попыталась успокоить присутствующих, заявив, что договор аренды с ООО «Азбука туризма» заключен всего лишь на пять лет, до 2024 года, и дальнейшая его судьба будет рассмотрена прокуратурой.

Правовой оценки нет...

По словам приглашенного на выездное заседание заместителя межрайонного природоохранного прокурора Юрия Зимовнова, о проведении работ по водоему они узнали из СМИ и из обращений граждан. Провели проверку и установили, что на проводимые работы нет проекта. К тому же объект находится на территории особо охраняемой природной территории, а потому проект нуждается в экспертизе.

— По состоянию на март 2019 года было принято решение приостановить работы и разработать проект с получением всех необходимых согласований, — сказал зампрокурора, пояснив, что правовая оценка ведомством будет дана только после полного изучения всех документов.

По факту передачи озера в аренду и наличия оснований к пересмотру такого решения представитель прокуратуры и вовсе не смог ничего сказать.

Английский след

В.Горелов узнал о таковом из ответа на запрос Севреестра, полученного им аккурат в день выездного заседания.

— Речь идет о земельном участке площадью почти 47 га. В 2010 году по распоряжению горгосадминистрации был подписан державный акт на право пользования земельным участком английской акционерной компании «Пилурия Лимитед», с решением о внесении этого земельного участка в уставной фонд 28 января 2010 года и указанием «для строительства и обслуживания зданий жилого и общественного назначения», — зачитал депутат, добавив, что «с этим нужно будет разбираться отдельно, в российский реестр он перешел как ранее учтенный. Я думаю, что этот вопрос земельных разбирательств. Это известная история, связанная с «Уркустой».

Деньги будут?!

Столь оптимистичное заявление сделала зампредседателя Законодательного собрания Татьяна Лобач, которая обещала финансирование капремонта объекта при наличии проекта и экспертного заключения на него.

— Как только проект пройдет экспертизу, мы сможем запланировать в первоочередном порядке финансирование, — заявила Т.Лобач.

Она также сказала о готовности депутатов пересмотреть закон о местном самоуправлении, в том числе полномочия муниципальных образований.

Собственно, эти ее заявления и стали главным результатом выездного заседания. В.Горелову осталось разве что сформулировать ранее озвученное, в качестве решений руководимого им комитета:

1. Обратиться в правительство города с просьбой изменить вид разрешенного использования земельного участка.

2. Обратиться к коллегам из природоохранной прокуратуры дать правовую оценку совершенным действиям в отношении ГТС.

3. Просить правительство Севастополя зарезервировать средства для ремонта ГТС пруда «Туристский».

На том и разошлись, вернее, разъехались, потерявшись в ноябрьском тумане, столь же плотном, как прошлое и будущее злополучного пруда.