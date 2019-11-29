«Сметливый» станет первым музеем-кораблем в Севастополе

Группа ветеранов Черноморского флота выступила с инициативой передать боевой корабль ВМФ России под музей с вечной стоянкой в Севастополе.

— Это знаковый корабль. В СССР было построено 19 таких кораблей. Пять единиц — в Ленинграде и 14 — в Николаеве. Из них 10 вошло в состав Черноморского флота. Ветераны 30-й дивизии считают, что «Сметливый» последний, который остался, должен стать музеем наподобие музея-корабля «Михаил Кутузов» в Новороссийске и остаться для потомков. Это был уникальный проект — «поющий фрегат». Жаль, что мы не успели сохранить «Керчь». Теперь корабль будет утилизирован. Поэтому мы просим, чтобы сохранили и сделали музеем «Сметливый», — от лица ветеранов заявил капитан 1 ранга в отставке Александр Егинин.

26 августа 2019 года исполнилось 50 лет с того дня, как СКР (сторожевой корабль) «Сметливый» находится на службе. Это первый в мире боевой корабль с газотурбинной установкой, которая не имела аналогов в мировой практике.

Инициативу ветеранов поддержал сенатор от Севастополя Валерий Куликов: «У нас в этом вопросе есть поддержка Министерства обороны, командования флота, губернатора. Есть решение главнокомандующего. Музей в Севастополе будет. Сейчас комиссия флота прорабатывает место стоянки кораблей-музеев. Мы надеемся, что это будет Южная бухта, а музеев — несколько».

На вопрос «Севастопольской газеты», почему выбор пал на СКР «Сметливый», а не «Керчь», как планировалось изначально, В.Куликов ответил, что все упирается в деньги. «Сметливый» недавно вернулся из похода, он целый, не разобранный, не горел, не тонул, находится в хорошем состоянии. Сделать из него музей намного проще, чем из корабля, который долгое время был в отстое.

По его словам, чтобы поставить «Сметливый» в док (это запланировано на следующий год), необходимо более 30 миллионов рублей. А чтобы восстановить и сделать музеем «Керчь», потребуется значительно большая сумма.

Как все начиналось

В октябре 2016 год на форуме в Ялте президенту России было высказано предложение о создании в Севастополе музея на базе корабля. Глава государства предложение поддержал и поручил Министерству обороны и городским властям Севастополя организовать передачу военной техники, предназначенной для утилизации, для организации музеев. Был назначен и срок исполнения — март 2017 года.

С тех пор сменилось несколько губернаторов и командующих ЧФ. Говорили, что под музей планируют передать большой противолодочный корабль «Керчь», который подлежал утилизации после пожара в 2014 году. В апреле 2017 года срок исполнения поручения истек, но его активно не обсуждали.

В сентябре 2019 года в заксобрании на представлении врио губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым своих заместителей, Марии Литовко, отвечавшей за Балаклаву и туризм, напомнили о корабле-музее и поинтересовались, что предполагается сделать в этом направлении. В ответ М.Литовко призналась, что информацией не владеет.

— Не совсем в курсе. Да, хотели, чтобы «Керчь» зашла в Балаклавскую бухту, хотя у нас есть постановление, где сказано, что туда могут заходить только суда до 75 метров. Проблема музея в том, чтобы найти финансирование. Давайте честно, все всегда упирается в финансирование. Кто его будет перевозить, эксплуатировать, обслуживать. Региональный бюджет имеет свои ограничения, — доложила тогда М.Литовко.

В настоящее время вопрос финансирования превращения СКР «Сметливый» в музей на воде остается открытым.