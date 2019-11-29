Славиша Карабашевича опять оставили под арестом

Севастопольским городским судом 29 ноября 2019 года в апелляционном порядке были рассмотрены апелляционные жалобы защитников об отмене судебного постановления о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу задержанному ранее для выдачи компетентным органам Республики Сербии гражданина Республики Сербии Славиша Карабашевича.

В результате апелляционного рассмотрения постановление Ленинского районного суда города Севастополя, вынесенное 6 ноября 2019 года, оставлено в силе, а в удовлетворении апелляционных жалоб адвокатов отказано.

С.Карабашевич — известный в Севастополе ресторатор и шеф-повар, в 90-е он воевал в Косово на стороне непризнанной Сербской Краины, в 2007 году переехал на Украину, а потом в Севастополь.