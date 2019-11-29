Про мост для Севастополя подумают после 2022 года

Проекты моста через Севастопольскую бухту и Гераклейской рокады будут рассматриваться для реализации после 2022 года, сообщил ТАСС заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

«Все приоритеты по дорогам очевидны: ремонт и реконструкция дороги на Южном берегу Крыма, мостовой переход через Севастопольскую бухту и рокада (Гераклейская рокада должна соединить мост с южными районами города) — проекты надо рассматривать совместно, иначе мы в никуда уходим. Это и юго-восточный объезд Симферополя, дорога в Белогорском районе — съезд к морю», — сказал С.Назаров, подтвердив,что проекты рассматриваются для реализации после 2022 года.

Он уточнил, что пока они не включены в федеральную целевую программу по развитию Крыма и Севастополя.

«Мы рассматриваем по ним начало проектирования [с 2023 года], а при готовых проектах возможна и раньше реализация. Их пока нет в программе, потому что программа заканчивается 2022 годом. Объем [мероприятий, которые нужно реализовать по ФЦП] большой — 80-90 млрд рублей в год», — пояснил замминистра.

О проектах

Мост через Севастопольскую бухту должен связать Северную сторону с другими районами города.

В октябре 2019 года врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что проекты моста, который было предложено строить вместо туннеля, и рокады — подхода к мосту — отложены из-за отсутствия финансирования. По его словам, предварительная оценка стоимости проектов — 70 миллиардов рублей. Таких средств в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя в настоящее время не заложено.

«Это не перспектива ближайших трех лет. Это далекий горизонт планирования», — сказал М.Развожаев.