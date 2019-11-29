На Черноморском флоте нашли шпионку

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ФСБ России 27 ноября задержана жительница Севастополя, подозреваемая в совершении государственной измены (статья 275 Уголовного кодекса РФ). В этот же день Ленинским районным судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — по 26 января 2020 года. Санкция инкриминируемого преступления предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет, сообщила пресс-служба Ленинского районного суда Севастополя.

В Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что в Севастополе по подозрению в государственной измене задержана гражданка России, «которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера».

РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Белика, сообщило, что задержанная была гражданской служащей ЧФ России.