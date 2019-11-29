Финансовую доступность оценили с помощью «тепловой карты»

Городская черта Севастополя полностью вошла в «зеленую» зону по уровню доступности финансовых услуг для населения и бизнеса. Таковы данные «тепловой карты», разработанной Центральным банком Российской Федерации.

Город и его муниципальные образования распределили по цветам на пять зон: от «зеленой», где уровень доступности финансовых услуг находится в пределах 80-100%, до «красной», где он не превышает 30%.

В качестве индикаторов для построения карты учитывались наличие и качество доступа к проводному и мобильному интернету, обеспеченность банкоматами и POS-терминалами на тысячу жителей, наличие подразделений банков, микрофинансовых организаций, страховых компаний и отделений связи.

Первые расчеты индикаторов «тепловой карты» финдоступности муниципалитетов Севастополя проводились в начале текущего года. Тогда четыре из 10 муниципальных образований оказались в «красной» зоне, два — в «оранжевой» (с индексом 30-45%), три, в том числе часть города Севастополя — в «салатовой» (65-80%), и один — центральная часть города — в «зеленой», со 100-процентным показателем.

К концу года ситуация улучшилась: на карте преобладает «оранжевая» зона (Нахимовский и Балаклавский районы, Орлиновский и Терновский МО), в которых доступность финансовых услуг достигает 45%. В «желтой» зоне с коэффициентом 45-65% находится Андреевский муниципальный округ. В «красной зоне», где отмечен слабый или нестабильный сигнал сети интернет, и недостаточно представлена платежная инфраструктура, остался Верхнесадовский муниципальный округ. Остальные четыре муниципальных образования, в том числе городская черта Севастополя, вошли в «зеленую» зону.

Данные «тепловой карты» направлены в правительство Севастополя, в кредитные и страховые организации, операторам телекоммуникаций. Они будут учтены при дальнейшей реализации мероприятий по повышению финансовой доступности в регионе.