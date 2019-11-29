Каберне Качинское — лучшее среди сухих красных вин

Речь идет о ежегодном исследовании, которое проводится в рамках «Винного года России», созданного Роскачеством совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России.

Всего в 2019 году исследовано 206 красных вин, больше половины из которых преодолели повышенную планку Роскачества в 78 баллов (по 100-балльной шкале).

В результате рекомендованы к покупке 93 сухих, 20 полусладких, три полусухих и одно сладкое красное вино.

Рейтинг лучших сухих вин возглавило «Каберне Качинское» из коллекции Grand Reserve 2015 года урожая (Инкерманский завод марочных вин).

Также в пятерку лучших красных сухих вин вошли «Мерло Эльбузд» 2015 года (Донское винодельческое хозяйство «Эльбузд»), «Каберне Совиньон Вилла Звезда» 2014 года урожая («Вилла Звезда»), «Усадьба Перовских Каберне Совиньон» 2016 года («Вейн унд Вассер») из Севастополя, «Мерло Каберне» классической коллекции (Инкерманский завод марочных вин).

Среди полусладких вин в пятерке самых достойных оказались Inkerman «Крымская Ривьера» (Инкерманский завод марочных вин), «Reserve Фанагории. Каберне» (АПФ «Фанагория»), «Киммерия. Саперави Каберне» (АО «Золотое поле»), «Купаж 3» (ОАО «Вилла Звезда») и Inkerman «Пино Нуар Инкерман» (Инкерманский завод марочных вин).

Среди полусухих красных вин в рейтинг вошли три, два из которых произведены в Крыму: «Классическая коллекция – Инкерман» (Инкерманский завод марочных вин) и «Villa Krim – Пино Нуар» (АО «Старокрымский»).