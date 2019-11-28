Станцию медицины катастроф разместят в Балаклаве

С 1 декабря в Севастополе начнут работать бригады экстренной доврачебной медицинской помощи. Они будут отвечать не только на стационарные вызовы, но и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, в частности ДТП.

«Создается центр медицины катастроф, который будет базироваться на подстанции в Балаклаве. Медицинские бригады будут находиться в постоянной готовности и смогут выезжать на места дорожно-транспортных происшествий, чрезвычайных ситуаций. Они смогут обслуживать в случае необходимости и другие районы», — сообщил вице-губернатор Александр Кулагин, по итогам встречи с коллективом скорой помощи.

Он отметил, что это требование Правительства РФ — обеспечить в том числе и своевременный выезд на ДТП для реализации концепции нулевой смертности на дорогах.

На подстанции №9 в Балаклаве разместят две бригады медицины катастроф, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

Всего в Севастополе девять подстанций скорой помощи, расположенных во всех районах городах. Ежедневно на круглосуточном дежурстве находятся от 24 до 27 бригад. По нормативам Минздрава РФ этого не достаточно для города с населением почти в 450 тысяч человек. Но А.Кулагин заверяет, что в случае необходимости бригады скорой помощи смогут оперативно доехать до больного. Для этого проводились экспериментальные выезды.