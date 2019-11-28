Предпринимателей учили пользоваться льготами

Шестичасовой мастер-класс организовали 28 ноября в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства при содействии некоммерческой организации «Фонд развития субъектов малого предпринимательства города Севастополя» и аудиторской фирмы «АФ «Гранд-Аудит».

Целевая аудитория слушателей — начинающие предприниматели, которым важно знать основы предпринимательства в разрезе льготных компенсаций при начислении заработной платы и с учетом местного законодательства.

— Льготы при начислении заработной платы существуют, просто не все о них знают и правильно их используют. Поэтому мы и проводим сегодня мастер-класс, чтобы донести до предпринимателей, директоров и бухгалтеров прдприятий, какие льготы можно предоставлять работникам и сколько это будет стоить предприятию, — рассказала «Севастопольской газете» доцент Севастопольского государственного университета, кандидат экономических наук Ольга Кривоносенко, кооторая одновременно является руководителем Фонда.

По ее словам, при правильном составлении документов реально достаточно сэкономить для того, чтобы в результате порадовать своих людей дополнительными выплатами.