Питерский поезд популярнее московского

Поезд №7/8 сообщением Санкт-Петербург – Севастополь лидирует по продажам билетов на поезда, которые проследуют по Крымскому мосту в новогоднюю ночь.

Всего на петербургском направлении на 31 декабря продано 1084 билета, тогда как из Москвы в Симферополь и обратно — 866, сообщили ТАСС в пресс-службе федерального госпредприятия «Крымская железная дорога» (КЖД).

Продажа билетов на поезда в Крым, которые впервые пойдут по Крымскому мосту, стартовала 8 ноября.

«В целом на поезда в Крым и обратно на 31 декабря куплено 1950 билетов, больше всего билетов куплено на поезд Санкт-Петербург – Севастополь — 513 билетов. На поезд Москва – Симферополь — 198 билетов. На поезда, которые отправятся в последний день 2019 года из Севастополя и Симферополя, продано 571 и 668 билетов соответственно», — уточнили в пресс-службе.

На 1 января из Санкт-Петербурга в Севастополь продано 440 билетов, в обратном направлении — 504. Из Москвы в Симферополь — 349, в обратном направлении — 554 билета.

В целом с начала продаж и по состоянию на 27 ноября по всей России реализовано более 34,5 тысячи билетов на поезда, которые последуют по Крымскому мосту.

О поездах в Крым

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого должно составить 33 часа. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга. Стоимость билетов начинается от 2966 рублей.

Сейчас в Крыму осуществляется только пригородное железнодорожное сообщение, на котором курсирует более 50 поездов. Существующая железнодорожная инфраструктура на территории полуострова будет задействована для перевозок по Крыму и Севастополю после запуска железнодорожной части Крымского моста.

Билеты на питерский поезд №7/8 и московский №27/28 можно купить в железнодорожных кассах и, если получится, на сайте перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» grandtrain.ru, который с 8 ноября нормально работать так и не хочет.