Кортики офицерам все еще обещают вернуть

В декабре 2014 года на пресс-конференции Президента России Владимира Путина был поднят вопрос о возвращении кортиков офицерам, ушедшим в запас. Тогда президент дал указание: «Кортики вернуть!» Но до сих пор вопрос не решен.

По словам журналиста Сергея Горбачева, задавшего в свое время президенту вопрос о кортиках, все это время вырабатывался механизм реализации президентского наказа. Но он оказался нежизнеспособным.

— К сожалению, в течение всего этого времени вырабатывался механизм реализации слов президента. Поэтому 18 марта 2019 года на встрече президента с общественностью в Симферополе я снова спросил его об этом. И Владимир Путин дал указание вернуться к этому вопросу и все-таки его решить, — говорит С.Горбачев.

Поэтому в октябре 2019 года была создана рабочая группа из офицеров, заинтересованных в решении этой проблемы.

— Для решения этого вопроса существует два пути. Один сложный, бюрократический. Если по нему идти, то многие офицеры до заветного дня могут и не дожить. Второй путь — внести изменения в закон об оружии от 1996 года, определяющий кортики холодным клинковым оружием, — объяснил, в каком направлении движется решение вопроса, сенатор от Севастополя Валерий Куликов.

По его словам, решение уже принято, кортики офицерам вернут к 23 февраля 2020 года.