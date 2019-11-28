Деньги на модернизацию электросетей в Крыму потратили неэффективно

Счетная палата РФ провела проверку законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на модернизацию и развитие сетевого комплекса на территориях субъектов полуострова, и нашла нарушения.

Вывод аудиторов — реализация мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года» не полностью обеспечила развитие электросетевого комплекса Крымского полуострова.

Предельный объем финансирования мероприятий программы по модернизации и развитию сетевого комплекса Республики Крым и Севастополя, предусмотренный Минэнерго России, составляет 56,2266 млрд рублей. По состоянию на 1 сентября 2019 года на строительство объектов было выделено 46,2815 млрд рублей (82% от предусмотренного программой).

По итогам проверки Счетная палата РФ направит обращение в Генпрокуратуру по факту нарушений в работе федерального государственного бюджетного учреждения «Российское энергетическое агентство» (РЭА) Минэнерго России, которое занималось модернизацией и развитием сетевого комплекса Крыма, и акционерного общества «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы», строившего объекты сетевого комплекса на полуострове с 2015 года.

Проверяющие нашли случаи неэффективного использования бюджетных средств, пренебрежения требованиями Градостроительного кодекса, отклонения от параметров проектной документации, нарушения требований государственных контрактов при приемке и оплате услуг, что в результате создало риски причинения ущерба экономическим интересам государства.

Счетная палата рекомендовала РЭА Министерства энергетики Российской Федерации провести проверки по каждому выявленному факту нарушения и рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших указанные нарушения, а также принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений.

При этом в отчете отмечено, что мероприятия по модернизации и развитию электросетевого комплекса Республики Крым и Севастополя обеспечили устойчивое энергоснабжение потребителей указанных регионов.