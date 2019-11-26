Приглашают на мастер-класс по графическому дизайну

Во вторник, 26 ноября, в 17.00 в детском технопарке «Кванториум» (ул.Папанина, 5/7) состоится бесплатный открытый мастер-класс по основам графического дизайна. К участию приглашаются ребята, занимающиеся в «Кванториуме», а также все желающие в возрасте от 12 лет до 21 года.

Кроме того, в мастер-классе приглашают принять участие родителей ребят, которые, судя по их постоянным комментариям, тоже хотели бы на время сесть за парты. Руководство детского парка решило пойти им на встречу, они смогут присутствовать в качестве слушателей. Для этого родителям нужно пройти регистрацию на сайте.

Мастер-класс проведет профессиональный дизайнер с 10-летним опытом работы. Специалист расскажет участникам, как подготовить информационный ролл ап (изготовление мобильных выставочных стендов) и о том, каким образом его дизайн влияет на восприятие проводимого события. Участники смогут разобраться со всеми нюансами создания макета.

Остается сообщить, что заявки на участие принимаются по электронному адресу: forms.yandex.ru/u/5dd973972c7b8b2a3ba1cd05/