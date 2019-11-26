Домашний тиран и насильник приговорен к 15 годам колонии

Гагаринский районный суд Севастополя вынес приговор местному жителю, который на протяжении 18 лет истязал жену и дочерей.

Судом установлено, что с 2000 года мужчина систематически избивал жену, а впоследствии еще и трех несовершеннолетних дочерей. Отец семейства не ограничивался нанесением побоев руками и ногами. Бил всем, что попадалось под руки, а иногда и бросал в них домашнюю утварь, нередко попадая в голову.

Подсудимый зачастую сам провоцировал бытовые конфликты, чтобы избивать девочек и их мать. Жену он бил, даже когда она была беременной.

Результатом постоянно причиняемых психических и физических страданий, постоянного страха повторения домашнего насилия, угнетающего чувства беззащитности стали стрессовые расстройства старшей и средней дочерей с сопутствующей затяжной депрессией.

С 2011 года отец стал совершать преступления против половой неприкосновенности дочерей. Измученные домашним насилием женщина и дети не способны были оказать сопротивление и защититься, испытывали постоянный страх перед подсудимым, находясь от него в материальной и личной зависимости.

Подсудимый частично признав обвинение, пояснил, что всего лишь был требовательным семьянином и не так уж часто применял насилие к домочадцам. Мужчина не признал себя виновным ни в избиении беременной жены, ни в совершении развратных действий по отношению к детям.

Суд всесторонне изучил материалы уголовного дела, учел сведения о личности подсудимого, все обстоятельства по делу, а также тяжесть совершенных преступлений, в результате чего признал мужчину виновным в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в истязании несовершеннолетних и беременной женщины, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении двух малолетних.

Мужчина останется заключенным под стражу до вступления приговора в законную силу, после чего отправится в колонию строгого режима на 15 лет, по выходу из которой его свобода будет ограничена еще на год.