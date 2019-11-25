Временные объекты, созданные для строительства Крымского моста, демонтируют в 2020 году

Демонтаж временной инфраструктуры, которую создавали для строительства Крымского моста, планируют завершить в 2020 году. Часть из этих объектов будет передана в региональную собственность, сообщили в понедельник ТАСС в инфоцентре Крымского моста.

«Между заказчиком проекта ФКУ Упрдор «Тамань» и генподрядчиком — компанией «Стройгазмонтаж» — уже подписано дополнительное соглашение, которое определяет порядок выполнения работ по демонтажу времянки в 2020 году. Средства на реализацию этих работ были изначально запланированы в стоимости госконтракта. Соглашение предусматривает возможность демонтажа и передачи временной инфраструктуры как в 2019 году, так и в 2020-м», — говорится в сообщении.

По данным инфоцентра, часть объектов будет разобрана. Некоторые передадут администрациям Республики Крым и Краснодарского края, а также Росгвардии.

Инфраструктура, о которой идет речь, была построена в 2015 году. Возведены три рабочих места, благодаря которым удалось свести к минимуму зависимость от штормовой погоды и техфлота. Были подготовлены технологические площадки, здания и сооружения, мобильные асфальтобетонные заводы, арматурный цех, инженерные сети, причал, установки для погружения свай в акватории, строительные жилые комплексы. Эти объекты позволили снизить издержки строительства, обеспечили работу тяжелой техники в акватории, бесперебойную доставку материалов.