В школе №32 сработала пожарная сигнализация

Аварийная пожарная сигнализация в школе №32 сработала в 9.32. Туда сразу же выдвинулись восемь пожарных машин Севастопольского пожарно-спасательного гарнизона, потому что вызову был присвоен повышенный ранг. До приезда спасателей в школе была проведена эвакуация: в безопасное место из здания оперативно и организованно вывели 623 ребенка и 78 взрослых.

По прибытии сил МЧС было установлено, что в электрощитовой школы произошло короткое замыкание без последующего горения. После разведки повышенный ранг вызова не подтвердился. К месту происшествия были направлены представители Севэнерго и службы «103», сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

Когда повышенный ранг происшествия подтвержден не был, подразделения, не успевшие добраться к месту вызова, были направлены в расположение своих частей.