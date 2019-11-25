Ушуистки из Севастополя завоевали пять медалей на Кубке России
Кубок России и Всероссийский турнир по ушу завершились в Москве. Севастополь представляли Ксения Лён и Елизавета Клочкова. Девушки удостоены пяти наград.
К.Лён (тренер Алексей Щербаков) установила личный рекорд, завоевав медали в каждой из четырех заявленных дисциплин: Шаолинь цюань — первое место; Шаолинь гунь — второе место); дуйлянь Шаолинь цюань и Шаолинь дао — третье место.
У Е.Клочковой (тренер Дарья Дернова) второе место в дисциплине дуйлянь Шаолинь цюань.