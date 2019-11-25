Строить поздно вечером и по воскресеньям запретили

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев запретил производить строительные работы в воскресенье и по будням после 23.00.

— Не надо такой штурмовщины! За счет психики людей нагонять давно упущенные сроки, — потребовал он в ходе аппаратного совещания 25 ноября от подчиненных соблюдения закона о тишине. Таким образом глава города отреагировал на жалобы жителей ул.Советская о том, что накануне поздно вечером работали отбойные молотки.

— То у нас три недели там конь не валялся, то мы начинаем в воскресенье в 11 часов ночи работать отбойными молотками. Пускай в рабочее время успевают и нагоняют график! Мы до 1-го числа должны улицу закончить, — заявил он подчиненным, сопроводив свое неудовольствие заранее подготовленной презентацией с записью звука работающего отбойного молотка.

В ответ на это и.о. директора горхоза Евгений Горлов напомнил, что на прошлой неделе уже докладывал об изменении графика работ по ул.Советская.

— До 1 декабря основные работы будут завершены, но полный комплекс работ будет закончен 10 декабря, — подтвердил он, перечислив работы, которые закончат к 1 декабря.

По его словам, уже уложена тротуарная плитка, доделывают водоотводные лотки, начата установка дорожных знаков. До 10 декабря предстоит закупить и установить кожухи на опоры освещения и закончить устраивать отмостку домов.