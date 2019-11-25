Плитку у Матросского клуба закончат укладывать до 15 декабря

— 15 декабря в Матросском клубе начинаются новогодние елки. И было обращение от театра о том, чтобы как можно быстрее привести площадь в состояние, когда можно проводить утренники. У нас задача к 15 декабря оттуда уйти, — прокомментировал сложившуюся ситуацию замгубернатора Владимир Базаров.

Напомним, что из-за реконструкции Исторического бульвара забор у Матросского клуба стоит уже около года. После начала реконструкции ул.Большая Морская, куда вошла и пл.Ушакова, установили забор и с другой стороны. Флотский театр оказался огорожен решетками полностью.