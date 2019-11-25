На улице Генерала Петрова убрали парковку

Парковку на части улицы Генерала Петрова временно запретили, до завершения ремонтных работ на этом участке.

В рамках реконструкции ул.Большая Морская на этой неделе будет перекрыта половина улицы Генерала Петрова: от дома №1 до пл.Лазарева. Вместо четырех полос движения там останется только две, поэтому парковку на этом участке (и справа, и слева) запретят. Об этом сообщил заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров.

— Будет перекрыто движение по одной полосе, в сторону пл.Лазарева. Останется двухполосное движение, но не будет места для парковки на участке примерно 50 метров, — сказал В.Базаров.

По его словам, изменения вносятся в схему движения на срок выполнения работ.

— Практически закончена укладка гранита на площади перед Матросским клубом. Сегодня укладывается гранитная плитка на повороте на ул.Ленина, на ул.Суворова. Работы ведутся достаточно быстро, — привел он конкретные примеры.

О ликвидации левой полосы движения на участке пр.Нахимова у «Детского мира» в правительстве города почему-то не говорят.