Катал туристов без спасательных жилетов

Крымским следственным отделом на транспорте установлено, что 5 сентября 2019 года судовладелец, управляя маломерным прогулочным судном «Камелот», выдвинулся от поселка Новый Свет в направлении Коктебеля с 13 туристами на борту. Перед выходом в море он не проинструктировал пассажиров о мерах безопасности во время прогулки. Судно попало в шторм и затонуло на расстоянии около 150 метров от берега, а находившиеся на борту пассажиры вместе с судоводителем оказались в открытом море на значительном удалении от берега без спасательных жилетов. 12 пассажиров и один член экипажа были спасены силами МЧС России, а 59-летняя туристка утонула.

Свою вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.