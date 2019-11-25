Камышовское шоссе обещают сдать к лету

Севавтодор приступил к ремонту Камышовского шоссе, который не смогло осилить АО «Аэродромдорстрой-Проект». Объект сдадут на год позже, чем это было запланировано.

По сообщению пресс-службы правительства Севастополя, ГБУ «Севастопольский Автодор» приступил к реконструкции Камышовского шоссе. По словам и.о. директора предприятия Сергея Красюка, сейчас работы проводятся силами привлеченных организаций, которые не только знают объект, но и закупили необходимые строительные материалы. Севавтодором проведены мероприятия по обеспечению безопасности: установлены дорожные знаки, блоки, сигнальные фонари, маяки, нанесена временная дорожная разметка.

Главная задача подрядчика — до конца года максимально завершить работы по инженерным сетям: освещение, ливневая канализация, водопропускные трубы.

Все основные коммуникации ведут открытым способом, кроме четырех участков, где сети будут прокладываться горизонтальным бурением под автодорогой, не ограничивая интенсивность движения. На железнодорожном путепроводе сейчас выполняются подготовительные работы по обустройству опор мостового сооружения.

Подключение 44 опор освещения к существующей линии электропередачи проводится на участке от Фиолентовского кольца до остановки «ДРСУ». Эти работы должны быть завершены до конца ноября. Сдать объект подрядчик планирует к лету 2020 года.

Проектом реконструкции Камышовского шоссе предусматривает расширение проезжей части до четырех полос, устройство новых тротуаров, ливневой канализации, уличного освещения, пяти остановок общественного транспорта.

Напомним, что сдача объекта была намечена на 31 мая 2019 года. Срыв ремонта Камышовского шоссе первым подрядчиком городские власти объясняли выявленными работами, не включенными в проект, потом — технической ошибкой на федеральном уровне, когда в единую систему ФЦП попало название не того заказчика, поэтому объект не финансировался. При этом вице-губернатор Владимир Базаров в мае 2019 года утверждал, что подрядчик АО «Аэродромдорстрой-Проект» закупил все необходимые материалы и договор с ним не расторгнут.