Дорогу Саки – Орловка отремонтировали досрочно

По плану ремонт дороги должны были закончить к декабрю, но 25 ноября ее уже торжественно открыли.

Дорога Саки – Орловка отремонтирована в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Протяженность объекта составила порядка 41,9 км. Было уложено 337 тысяч квадратных метров асфальтобетона, восстановлено шесть тысяч квадратных метров тротуаров и установлено барьерное ограждение общей протяженностью шесть тысяч метров. Асфальт уложен в два слоя: 8 и 5 сантиметров.

— Качество выполненных работ приличное, гарантийный срок службы до четырех лет на верхние слои асфальта. Уже к 2020 году будет установлена зона весового контроля, чтобы грузовые автомобили не продавливали отремонтированные дороги, — отметил на торжественном открытии глава Крыма Сергей Аксёнов.

Стоимость объекта — более 700 млн рублей. Дорога соответствует третьей технической категории. Она пересекает Сакский, Симферопольский и Бахчисарайский районы вплоть до границы с Севастополем. Севастопольский участок отремонтировали раньше.

Ремонт трассы Саки – Орловка стартовал в первых числах сентября 2019 года. Обновление трассы завершилось досрочно, изначально ремонт планировали закончить к 1 декабря.

Дорога через Орловку помогает жителям Севастополя добраться до столицы Крыма и аэропорта без огромных пробок на дороге Севастополь – Симферополь, которую сейчас превращают в трассу «Таврида».