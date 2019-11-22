Вместо бывшего украинского ДОФа хотят сделать гостиницу

Назначение земельного участка на ул.Гоголя, где в советское время располагался клуб военных строителей, а в украинское — ДОФ ВСУ, хотят поменять на «гостиничное обслуживание».

Оповещение о проведении публичных слушаний выложено на сайте Департамента архитектуры и градостроительства.

Как сообщается, обсуждения должны выявить мнения горожан по вопросу «изменения вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: ул.Гоголя, 35-Г, с вида разрешенного использования «для обслуживания Дома офицеров флота ВМСУ» на вид разрешенного использования «гостиничное обслуживание».

Собрание участников публичных слушаний состоится 27 ноября в 18.00 по адресу: Севастополь, пл.300-летия Российского флота, 4/6. При себе необходимо иметь паспорт.

Письменные предложения по вопросу обсуждения предлагают направлять до 25 ноября в Департамент архитектуры и градостроительства.

Проектная документация размещена на официальном сайте департамента (севархитектура.рф). За справочной информацией можно обратиться по контактному телефону (8692) 49-26-19.